"Sergio Ramos minacciato per il fallo su Salah"

La follia e il fanatismo sembrano non avere mai limiti. Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, sarebbe stato minacciato per il fallo commesso su Salah durante la finale di Champions e, secondo quanto racconta Cadena Cope, emittente spagnola, è stato costretto a cambiare numero di telefono per le chiamate e i messaggi ricevuti.



La stampa egiziana ha attaccato duramente il giocatore definendolo "carnefice": il suo intervento scomposto, e non sanzionato dall'arbitro, ha causato l'infortunio alla spalla di Salah che resterà fuori tre settimane e salterà sicuramente l'esordio dell'Egitto al Mondiale, rientrando forse alla seconda o alla terza partita del girone.