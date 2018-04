"Scelta coraggiosa e corretta: Oliver nell'elite degli arbitri"

"La coraggiosa e corretta scelta di Oliver di espellere Buffon dimostra che appartiene all'elite degli arbitri". Se il direttore di gara di Real Madrid-Juventus è finito nel mirino dei bianconeri (a eccezione del grande ex Del Piero), in Inghilterra e più precisamente sulle pagine del Telegraph viene apertamente esaltato.



Nell'articolo a firma di Sam Wallace si analizza così quanto accaduto negli istanti finali della sfida del Bernabeu: "La velocità con cui ha decretato il rigore suggerisce che la decisione è stata presa senza consultarsi con gli assistenti, basandosi solo sul suo punto di vista. Era un fischio difficile ma corretto. Anche nel caso delle proteste di Buffon non ha avuto esitazioni, era sicuro di avere ragione. E ha avuto il coraggio di farlo nonostante l'importanza di una figura come Buffon: anche il designatore Collina ne sarà stato colpito positivamente".



"In circostanze inaspettate, Oliver si è trovato al centro di una tempesta e ne è uscito bene con due decisioni coraggiose. Nel 2018 non ci saranno arbitri inglesi al Mondiale ma nel 2022 in Qatar merita di esserci" conclude Wallace.