"Real Madrid, Asensio infuriato con Zidane"

Una 'macchia' nella netta vittoria del Real Madrid a Torino contro la Juventus. Secondo quanto riferiasce Diario Gol al termine della partita Marco Asensio avrebbe alzato la voce esprimendo la propria rabbia per non essere stato schierato da Zidane nell'undici titolare (è entrato al 75' al posto di Isco a risultato ormai acquisito).



Il 22enne si sarebbe sfogato nello spoagliatoio "lasciando i compagni senza parole". Il maiorchino evidentemente pensava di meritarsi un posto nella formazione iniziale: non è la prima volta che finisce in panchina in questa stagione e per questo avrebbe perso la pazienza. Il Real (e soprattutto Florentino Perez) punta molto sull'ex Espanyol anche in chiave futura ma al centrocampista non basta perché vuole essere fin da ora uno dei pilastri delle merengues.



Per Diario Gol dopo questa sfuriata non ci sono più dubbi: Asensio lascerà il club blancos al termine della stagione (il Manchester City lo segue con grande interesse). Del resto i campioni d'Europa hanno da tempo messo nel mirino Neymar e Hazard e l'eventuale arrivo di uno dei due toglierebbe ulteriore spazio al talento spagnolo: un ulteriore indizio di una partenza ora più probabile.