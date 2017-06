"Palline bollenti": da Madrid rabbia e ombre sul sorteggio di Nyon

Ombre sul sorteggio Champions dalla Spagna. Al quotidiano sportivo di Madrid As non è affatto piaciuto l'abbinamento fra Real e Atletico uscito dalle palline del sorteggio Uefa oggi per mano dell'ex-attaccante gallese Ian Rush. Nell'edizione online As titola "Bolas calientes? Muy misterioso cuando salio la del Atleti..." ("Palline bollenti, molto misterioso quando è escita quella dell'Atleti..."). Il quotidiano madridista sostiene che Ian Rush avrebbe "rimestato con forza" le quattro palline nell'urna prima di estrarre quella del Real, e poi sarebbe "andato direttamente a quella dell' Atletico senza praticamente muovere le palline rimanenti".



Le immagini dell'estrazione mostrano però che le palline sono state rimestate prima dell'estrazione non dall'ex-campione gallese ma dal dirigente Uefa accanto a lui, e che Rush ha proceduto poi con la stessa tecnica per l'estrazione sia di quella del Real che di quella dell'Atletico. Certo il fatto che il 'derby' in Champions fra le sue due squadre si svolga in semifinale e non in finale non è la soluzione migliore per Madrid che non ha fin d'ora la certezza di rimanere anche quest'anno la capitale del calcio continentale.