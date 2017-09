"Nine-go-lon" e "Boo-fon": l'Uefa dà lezioni di pronuncia (inglese)

La Uefa cerca di dare una mano a telecronisti e tifosi e, per districarsi, tra i vari cognomi dei giocatori delle squadre di Champions League ha provato a fare chiarezza. Una mini-guida pubblicata sul sito ufficiale spiega come pronunciare nomi e cognomi in modo corretto. Il problema? É rivolto a chi parla in inglese e quindi per noi italiani il suono sembra storpiato, anche nel caso di "nostri" giocatori: vedere Ee-gway-een, In-scene-yer e Nine-go-lon per credere. Li avete indovinati?

LE ITALIANE

JUVENTUS

Federico Bernardeschi – Bernard-ess-kee

Gianluigi Buffon – Boo-fon

Giorgio Chiellini – Kee-ell-ee-nee

Gonzalo Higuaín – Ee-gway-een

Mario Mandžukić – Man-joo-kitch

Claudio Marchisio – Mar-kee-sio

Miralem Pjanić – Pee-ah-nitch

Wojciech Szczęsny – Voy-check Schen-snee

ROMA

Andrea Ciofi – Choffee

Edin Džeko – Jecko

Radja Nainggolan – Nine-go-lon

NAPOLI

Vlad Chiricheş – Kiri-kesh

Emanuele Giaccherini – Ja-care-ee-nee

Marek Hamšík – Ham-sheek

Elseid Hysaj – El-say-eed Hoo-sigh

Lorenzo Insigne – In-scene-yer

LE ALTRE

ANDERLECHT

Franck Boeckx – Books

Alexandru Chipciu – Kip-chee-oo

Olivier Deschacht – Dus-hakht

Uroš Spajić – Oo-rosh Spy-itch

Łukasz Teodorczyk – Woo-cash

APOEL

Sergej Grubac – Grew-bats

ATLÉTICO MADRID

Nicolás Gaitán – Guy-tan

Antoine Griezmann – An-twan Gree-ez-man

Koke – Ko-kay

Saúl Ñíguez – Sow-ool Nyee-gess

Šime Vrsaljko – Shee-may Ver-sal-ko

BARCELONA

Lucas Digne – Loo-cah Dee-nyuh

Gerard Deulofeu – Day-oo-lo-fay-oo

Ivan Rakitić – Ra-key-titch

BASEL

Tomáš Vaclík – Tom-arsh Vats-leak

Geoffroy Serey Dié – Serray Dee-ay

BAYERN MÜNCHEN

Joshua Kimmich – Kim-ikh

Robert Lewandowski – Le-van-dov-ski

Manuel Neuer – Man-well Noy-er

BENFICA

Franco Cervi – Chair-vee

Ljubomir Fejsa – Fay-sa

Andrea Živković – Zhiv-ko-vitch

BEŞIKTAŞ

Caner Erkin – Janner

Gökhan Gönül – Gern-ool

Oğuzhan Özyakup – Oh-zyan Erz-ya-koop

Duško Tošić – Doosh-ko Tosh-itch

Orkun Çinar – Shnar

CELTIC

Jozo Šimunović – Shim-oon-ov-itch

Tom Rogic – Rog-itch

CHELSEA

Thibaut Courtois – Tib-oh Cort-wah

César Azpilicueta – Ath-pili-coo-et-ah

N'Golo Kanté – Conte

Michy Batshuayi – Batch-way

CSKA MOSKVA

Igor Akinfeev – Akin-fey-ev

Pontus Wernbloom – Vairn-bloom

BORUSSIA DORTMUND

Pierre-Emerick Aubameyang – Oh-bam-yong

Łukasz Piszczek – Woo-cash Peesh-check

Christian Pulišić – Police-sick

Nuri Şahin – Noo-ree Shah-hin

Roman Weidenfeller – Vye-den-feller

FEYENOORD

Bilal Başacikoğlu – Bosh-itch-kor-loo

Sven van Beek – Von Bake

LEIPZIG

Emil Forsberg – Forsh-berry

Péter Gulácsi – Pay-tair Goo-lah-chee

Dayot Upamecano – Oo-pah-mecano

LIVERPOOL

Marko Grujić – Groo-yitch

Simon Mignolet – See-mon Min-yo-lay

Georginio Wijnaldum – Why-nal-dum

MANCHESTER CITY

Kevin De Bruyne – De Bruh-nah

İlkay Gündoğan – Ilk-eye Gun-doe-wan

MANCHESTER UNITED

Davide De Gea – De Hayer Victor Lindelöf – Linda-love

MARIBOR

Aljaž Cotman – Al-yash

Martin Milec – Milets

Marko Šuler – Shoo-lair

Dare Vršić – Ver-shitch

MONACO

João Moutinho – Joo-ow Mow-cheen-oo

Danijel Subašić – Sooba-shitch

Seydou Sy – Say-do See

OLYMPIACOS

Saša Zdjelar – Sasha Zdyellar

PARIS SAINT-GERMAIN

Yuri Berchiche – Bare-chee-chay

Layvin Kurzawa – Kur-zha-va

Marquinhos – Mar-keen-yoss

Thomas Meunier – Meur-nee-ay

PORTO

Iker Casillas – Ee-care Ca-see-yass

Jorge Teixeira – Tay-shay-ra

QARABAĞ

Ibrahim Šehić – Shay-itch

Jakub Rzeźniczak – Ya-coob (R)Jezz-nee-chack

REAL MADRID

Dani Carvajal – Car-va-hal

Mateo Kovačić – Ko-va-chitch

Toni Kroos – Crows

Luka Modrić – Mod-rich

SEVILLA

Daniel Carriço – Car-hiss-oh

Simon Kjær – Care

SHAKHTAR

Darijo Srna – Sur-nah

SPARTAK MOSKVA

Serdar Tasci – Tash-chuh

Lorenzo Melgarejo – Mel-ga-ray-kho

Quincy Promes – Pro-mess

SPORTING CP

Marcos Acuña – A-coo-nyah

Daniel Podence – Poh-den-ss

TOTTENHAM HOTSPUR

Toby Alderweireld – Al-der-vay-reld

Eric Dier – Die-er