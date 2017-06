"Muchas gracias Real": saldi fuori stagione a Napoli per il ko Juve

"Muchas gracias, Real, solo per due ore tutto al 50%". Con una forte vendita promozionale da parte di un negozio d'abbigliamento per giovani nel quartiere Vomero a Napoli, si è festeggiata la vittoria dei blancos la Juventus. L'offerta è stata colta al volo da decine di persone che, in fila, hanno atteso il turno per poter acquistare capi in svendita targata Real, mentre tanti turisti fotografavano la scena.



É questo certamente uno dei fatti curiosi che hanno caratterizzato la 'festa' dei tifosi napoletani dopo il fischio finale della partita di Cardiff. "É stata come la notte dell'ultimo dell'anno", ha detto un anziano tifoso oggi, nella passeggiata domenicale in via Toledo, riferendosi ai fuochi artificiali, ai botti di ieri sera.



E, proprio in via Toledo, ieri un edicolante ha esposto una gigantografia di Maradona con la maglia del Napoli accanto a una bandiera dei 'blancos'. Nei bar e nei ristoranti molti hanno seguito la partita, tifando apertamente per gli spagnoli.