"Milan, Europa League sempre più a rischio"

Marco Fassone ha provato a rassicurare tutti sul futuro del Milan, ma è stato sufficientemente onesto da prendere in considerazione l'idea (ed esporla ai tifosi oltre che al c.d.a.) che l'anno prossimo i rossoneri potrebbero non giocare l'Europa League. L'ipotesi, del resto, fa parte del pacchetto di sanzioni possibili che i rossoneri devono aspettarsi per aver violato le norme sul fair play finanziario e la bocciatura del settlement agreement potrebbe aver rappresentato soltanto il primo passo verso la stangata.



Secondo la Gazzetta dello Sport, da Nyon filtra pessimismo: il Milan sta preparando un nuovo dossier nel quale scorporerà i conti del club da quelli di Yonghong Li ed è in questo modo che proverà a convincere l'Uefa. Ma il punto sottolineato nelle 22 pagine del "rinvio a giudizio" è proprio l'incertezza che secondo l'istituzione calcistica europea regna intorno al patron e alla sua stabilità finanziaria: ecco perché, indipendentemente dal fatto che finora gli stipendi sono stati regolarmente pagati e gli aumenti di capitale puntualmente arrivati, preoccupa il rifinanziamento del debito con Elliott e non si tiene neppure conto della garanzia rappresentata dal fondo stesso.



Difficilmente, stando a quanto pubblica il quotidiano milanese, la strategia funzionerà, per cui i tifosi del Milan devono prepararsi allo scenario peggiore: restare fuori dall'Europa, con un budget di mercato evidentemente ridotto.