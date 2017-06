"Marcelo chiedeva perché tutti indossassero la maglia numero 12"

Marcelo è stato tra i più scatenati nei festeggiamenti per la conquista della Champions League contro la Juventus. La conferma arriva dall'ambasciatore del Real Madrid, Roberto Carlos, che a Onda Cero rivela sorridendo: "Marcelo era nello spogliatoio e chiedeva il perché tutti indossassero la maglia numero 12. Era ubriaco. Marcelo non sta bene con la testa...".



L'ex terzino brasiliano quindi sottolinea: "Marcelo mi ha eguagliato nelle Coppe Europee? No, perché ogni volta che vincono, lo faccio anch’io visto che sono l’ambasciatore del club. Se la squadra vince, vinco anche io". E i successi sembrano davvero non avere fine...