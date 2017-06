"Maradona non è stato invitato al San Paolo per Napoli-Real"

Diego Armando Maradona potrebbe non essere presente al San Paolo martedì 7 marzo per la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli e Real Madrid (diretta esclusiva su Premium Sport HD). Secondo quanto riferisce Il Mattino, Stefano Ceci, amico e manager del Pibe de Oro, avrebbe infatti dichiarato che fino ad ora non è arrivato nessun invito da parte del club azzurro.



Tuttavia l'assenza di Maradona appare davvero strana considerato quanto accaduto per la partita d'andata quando l'ex fuoriclasse aveva partecipato al pranzo ufficiale dell'Uefa e caricato i giocatori nello spogliatoio prima del match. Possibile dunque che in tempi brevi l'equivoco si chiarisca.