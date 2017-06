"Juve, una lezione al Monaco": il mondo si inchina

"La Juve donne la leçon". Il titolo de L'Equipe è chiaro. "Lezione". Ecco il termine scelto dal principale quotidiano francese per descrivere quello che è accaduto a Montecarlo: i bianconeri vincono 2-0 e ipotecano la finale, il Monaco non gioca nemmeno male, ma contro lo strapotere degli avversari è costretto ad arrendersi. "Lezione di realismo ed efficacia", aggiunge L'Equipe. Alla vigilia aveva parlato di Higuain chiamandolo Gonzlatan: il paragone con Ibra e la maledizione europea dello svedese era stato sin troppo facile. Ma il Pipita ha rotto la maledizione.



"Il Monaco ha trovato il maestro", è il titolo di France Football. Stessa storia: lezione, maestro. In Francia esaltano i meriti della Juve, superiore ai pochissimi demeriti dei bianconeri. In Spagna sia Marca che As, i due quotidiani di Madrid, accendono i fari sul primo gol della Juve. "Siderale". Si riferiscono soprattutto al colpo di tacco di Dani Alves. "Alla Guti", scrivono. O forse, semplicemente, alla Dani Alves.