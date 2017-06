"Juve, solo tu puoi cambiare la storia": a Barcellona spot anti-Real

Essere usciti ai quarti di finale proprio contro la Juve non interessa a nessuno a Barcellona. Il loro peggior incubo, al momento, è che il Real Madrid faccia un'accoppiata storica: Liga più Champions, ma soprattutto due Champions consecutive, impresa mai riuscita a nessuno. Ecco perché TV3, l'emittente catalana che trasmetterà la finale di sabato, ha scelto di presentare l'evento in modo particolare. E così spinto da far infuriare i tifosi dei blancos sui social network.



"Ci sono solo 11 uomini capaci di evitare l'inevitabile - recita lo spot, mentre in onda scorrono immagini con i volti delusi dei giocatori del Real e quelli trionfanti dei bianconeri - Undici uomini pronti a cambiare 11 uomini pronti a cambiare il destino e far vivere una notte nera ai blancos (il Real Madrid non è mai nominato, n.d.r.). Uomini giovani con bacchetta magica, uomini duri che hanno sostenuto mille battaglie e che bevono l’eslisir della gioventù eterna. In Europa ci sono solo 11 uomini capaci di cambiare la storia". Forse neppure l'ufficio stampa bianconero l'avrebbe presentata così...