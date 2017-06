"Juve, sei ridicoulous": al Mirror non è piaciuto il video Champions

"Il post della Juve ridicolmente sopra le righe prima del quarto di finale di Champions contro il Barcellona". I titoli dei quotidiani inglesi, soprattutto nella versione online, sono fatti così: quasi sempre lunghi e sufficientemente chiari. Questione di lingua e di abitudini. Quello appena citato potete leggerlo sul Mirror con un sommario altrettanto eloquente: "Non siamo sicuri se gli italiani si stiano preparando per una partita di calcio o per una battaglia".





Il riferimento va al video postato dalla Juve domenica sui social network con alcuni giocatori come Dybala e Alex Sandro che si dipingono il volto come gli indiani in guerra, e Bonucci che lancia un urlo alla fine della clip. Proprio questi due aspetti lasciano perplessi i giornalisti del Mirror: "Forse la Juve è andata un po' sopra le righe - si legge - La clip è stimolante, gliene diamo atto, ma quando appaiono i dipinti di guerra, scade nel selvaggio. Poi arriva l'urlo in telecamera e il fatto che si stiano preparando per una partita di calcio va a farsi benedire...". Sotto la foto di Bonucci altra didascalia provocatoria: "Oh, calmati".



Il giornalista corregge un po' il tiro nel finale: "In ogni caso il video è divertente e vale la pena guardarlo. E di certo se i giocatori sono così carichi come sembra, sarà una gara da ricordare".