"Il sogno continua": i tabloid si inchinano al Leicester di Ranieri

La favola può andare avanti, ma ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo, Claudio Ranieri chiede al suo Leicester di risalire anche in Premier League. "Il sogno continua", titola il Times che sottolinea come per i tifosi delle Foxes si annunci un "inverno di sorrisi", in attesa dei prossimi impegni in Europa, "la terra dei sogni per i campioni d'Inghilterra". Anche contro il Bruges il Leicester ha confermato la sua doppiezza: distratto e vulnerabile in campionato, feroce e vincente in Champions, "una fame d'Europa" che ha il volto di Ryiad Mahrez, già a segno quattro volte nelle notti europee.



A un passo dalla retrocessione meno di due anni fa, oggi nell'elite del calcio continentale, l'ascesa del Leicester è ancor più sorprendente se - come ricorda il Guardian - esattamente otto anni fa le Volpi vincevano 2-1 sul campo dello Scunthorpe, conquistando la vetta della League One, la terza divisione inglese. "La favola continua", titola il Sun, "una crescita sbalorditiva", incalza il Daily Mail, "un altro capitolo della fiaba", l'apertura del locale Leicester Mercure.



"Siamo ancora in viaggio, non so bene dove ci troviamo, ma siamo entusiasti - il commento di Ranieri -. E' semplicemente incredibile aver vinto il girone. Sono molto contento e orgoglioso. Felice per tutti, i tifosi, i giocatori, il presidente. Ma adesso è importante tornare con la testa alla Premier League perché siamo vicini alla zona retrocessione. Dobbiamo giocare in campionato con la stessa intensità che abbiamo nelle notti di Champions. Quando giochiamo per un obiettivo, lo raggiungiamo". Una determinazione che evidentemente sta mancando negli impegni domestici: dopo 12 giornate il Leicester ha già perso sei partite, e si trova a due soli punti dalla zona retrocessione.