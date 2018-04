"Il mio vicino urla, correte". Ma era l'esultanza per il gol di Dybala....

Un curioso episodio nella serata che ha visto la Juventus vincere a Wembley contro il Tottenham. A Poirino (comune del torinese) intorno alle 22 un uomo avrebbe chiamato i carabinieri perché preoccupato dal frastuono dell'appartamento vicino: "Correte, il mio vicino di casa è fuori di testa. Litiga con la moglie e il figlio, grida e urla. Temo per la loro incolumità". A riferirlo è Torino Today.



Le forze dell'ordine si sono recate sul posto e dopo aver suonato al campanello si sono 'imbattuti' nei festeggiamenti per il successo della squadra bianconera. "Quelle che sono state sentite erano le grida per il gol di Dybala" ha spiegato il padrone di casa, grande supporter della Vecchia Signora. Equivoco per fortuna chiarito: l'undici di Allegri ha davvero scatenato i propri tifosi...