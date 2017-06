"Gatorade per la scuola": il torneo con in palio la finale di Cardiff

La finale di Champions League, che quest'anno si svolgerà a Cardiff, è l'evento calcistico più atteso dell'anno: un sogno per tanti, non per gli studenti delle classi prime e seconde delle scuole superiori di Milano e provincia. Grazie a Gatorade, infatti, i ragazzi potranno partecipare a un trofeo di calcio amatoriale a 5 che poi li porterà a sfidare altre nazioni per cercare di vincere l'ambito premio finale: assistere dal vivo alla finale di Champions.



Con "Gatorade premia la scuola", gli istituti potranno registrarsi gratuitamente entro il 5 marzo 2017 sul portale dell’iniziativa www.gatoradepremialascuola.it che permetterà agli istituti di scaricare materiale didattico sul tema della corretta idratazione durante lo sport e ricevere un premio certo a scelta tra materiale utile per le attività della scuola (una stampante o palloni da calcio). Le scuole iscritte potranno inoltre partecipare al sorteggio in cui verranno estratti i 32 istituti che si affronteranno nel Trofeo Gatorade con squadre da sei studenti (quattro giocatori, un portiere e un giocatore di riserva) di sesso maschile e di età compresa tra i 14 e i 16 anni (di almeno 14 anni alla data di inizio del torneo e non oltre i 16 anni al 3 giugno).



Il Trofeo Gatorade si svolgerà presso il Centro Sportivo “Sport Promotion Comasina” in Via Salemi 19 a Milano. Lunedì 20 marzo scenderanno in campo le prime 16 squadre e una settimana dopo, lunedì 27 marzo, toccherà alle altre 16 formazioni giocarsi la qualificazione alla finalissima di lunedì 3 aprile a cui parteciperanno le migliori 8 squadre del torneo.



I vincitori del torneo rappresenteranno l’Italia al Torneo Gatorade Globale che si svolgerà a Cardiff, dove sfideranno formazioni provenienti da scuole di tutto il mondo per conquistare la vittoria della competizione e aggiudicarsi così i biglietti per assistere alla finale di Champions in programma il prossimo 3 giugno nella capitale gallese.



Con questo progetto Gatorade invita gli studenti delle scuole superiori delle classi prime e seconde a essere testimoni di uno stile di vita sano, incentrato sui valori positivi dello sport. L’iniziativa “Gatorade premia la scuola” è sostenuta dalla rete nazionale delle scuole del Co.Ge creatasi dal gruppo di lavoro del Co.Ge istituito dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.