"Francesi, attenti a Napoli: lasciate il rolex in albergo"

Una volta pescato il Napoli come avversario per il playoff di Champions League, i tifosi del Nizza hanno iniziato a organizzarsi per capire come venire in Italia il 16 agosto per la sfida di andata al San Paolo.



Nice Matin, il più famoso quotidiano nizzardo, ha scritto un articolo per aiutare i tifosi francesi in vista della trasferta ma con consigli offensivi per la città partenopea: "La culla della pizza e il regno di Maradona ma anche la capitale della mafia".



Tra i suggerimenti sui luoghi da visitare la cappella di San Severo, il Palazzo reale e il teatro San Carlo ma poi il consiglio di "lasciare il Rolex in albergo" per evitare che lo rubino.



Tutti "consigli" che potrebbero essere vani. Il Napoli, infatti, metterà in vendita da martedì i tagliandi con prezzi contenuti (curve a 20 euro, distinti a 30, tribuna laterale a 40 euro e la tribuna Posillipo 50). Stop, invece, ai tifosi del Nizza: il club azzurro ha infatti annunciato che "in attesa di ricevere disposizioni dalle Autorità di Pubblica Sicurezza è vietata la vendita a cittadini di nazionalità francese". Nell'estate 2015, circa 200 ultras azzurri misero a ferro e fuoco uno svincolo autostradale nei pressi dello stadio di nizza prima di un'amichevole. Le due tifoserie sono rivali e la gara è considerata a rischio.