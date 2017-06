Faladifferenza con Gatorade, dì la tua e prova a vincere

La Champions League è solo su Premium e i suoi abbonati sono protagonisti. A partire da lunedì 26 settembre e per ognuna delle 14 settimane che porteranno alla finale di Cardiff sarà infatti possibile partecipare al concorso “FA LA DIFFERENZA 2016/2017” di Gatorade.

All'interno della trasmissione Premium Monday, Andrea Maldera sottoporrà una domanda ai telespettatori, che potranno rispondere registrandosi al sito www.faladifferenza.premiumsporthd.it. Per ogni turno saranno estratti 10 fortunati vincitori che riceveranno in premio uno dei 140 kit Gatorade in palio.

Il giovedì sera poi, all'interno di Premium Champions League, Maldera, ex collaboratore tecnico di Allegri, Seedorf e Inzaghi al Milan e attuale vice di Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina, commenterà le vostre risposte in diretta tv.

