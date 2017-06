"Agnelli-ndrangheta, nessun contatto". Ma spuntano le intercettazioni

La partita si gioca qui, Palazzo di Giustizia di Torino, dopo che ieri è andato in scena il secondo round dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia: a tenere banco il caso biglietti e i presunti rapporti tra il numero 1 della Juventus, Andrea Agnelli, ed esponenti legati alla 'Ndrangheta.



La linea dell'avvocato della Juve, Chiappero, è chiarissima: nessun rapporto amicale tra Agnelli e Rocco Dominello, figlio di un presunto boss della ndrangheta. Solo una dichiarazione dello stesso Dominiello che parla di un incontro a cui il presidente bianconero sarebbe stato presente. Posizione subito criticata dalla presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, che fa riferimento a "carte di cui l'avvocato non è in possesso" e contenenti intercettazioni di tenore opposto. Si tratterebbe degli stralci nelle mani della Procura di Torino e utilizzati dal procuratore della Federcalcio, Pecoraro, per chiedere il deferimento di Agnelli. Atti secretati, ma pubblicati dall'Huffington Post. Una intercettazione risalente al marzo del 2014 evidenzierebbe, secondo l'accusa, come Agnelli fosse a conoscenza del profilo delle persone con cui trattava la questione biglietti.

Questo, secondo le intercettazioni diffuse dall'Huffington post il dialogo tra lo stesso Agnelli e il responsabile della sicurezza, Alessandro D'Angelo. Nel riferirsi ad un capoultrà juventino il presidente della Juve direbbe: "Il problema è che questo ha ucciso gente". Una seconda intercettazione, tra gli stessi protagonisti, si riferirebbe, sempre secondo la Procura, ad un presunto avvenuto incontro tra Agnelli, Dominiello ed altri ultrà che sarebbe avvenuto nella sede di una holding controllata dallo stesso presidente della Juve. L'avvocato della Juve, Chiappero, aveva già chiesto la desecretazioni degli atti citati, ribadendo la disponibilità di Agnelli ad essere ascoltato in Commissione.