Champions League Zidane, primo anno trionfale sulla panchina del Real Madrid

Esattamente un anno fa, il 4 gennaio 2016, Zinedine Zidane prendeva il posto di Rafa Benitez sulla panchina del Real Madrid. Dodici mesi dopo il bilancio è dir poco trionfale: i Blancos di Zizou hanno infatti conquistato in 12 mesi la Champions League (battuto ai rigori in finale l'Atletico Madrid di Simeone a San Siro), la Supercoppa Europea (3-2 ai supplementari al Siviglia) e il Mondiale per Club (4-2 ai supplementari ai giapponesi del Kashima Antlers). Nel mezzo solo qualche incomprensione, poi superata, con Cristiano Ronaldo, decisivo nei successi delle merengues e vincitore del Pallone d'Oro.