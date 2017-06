Champions League Zidane chiama i rinforzi: a Cardiff 20 Champions con il Real

20 Champions League in una foto. Zidane Zidane ha posato insieme ad alcuni ex giocatori del Real Madrid a Cardiff nel corso della rifinitura dei blancos. Erano presenti, oltre al tecnico (che ha vinto 1 champions da giocatore nel 2002 con il club spagnolo, 1 da vice allenatore nel 2014 e 1 da tecnico nel 2016), Christian Karembeu (2 Champions -1998 e 2000), Raúl (3 Champions -1998,2000,2002), Roberto Carlos (3 Champions -1998, 2000 e 2002), Luis Figo (1 Champions nel 2002), Pedrag Mijatovic (1 Champions nel 1998), Míchel Salgado (2 Champions - 2000 e 2002) e Clarence Seedorf (5 Champions - 2 con il Real nel 1998 e nel 2000, 1 con l'Ajax nel 1995 e 2 con il Milan nel 2003 e 2007). Il Real si affida anche al passato per battere la Juve...