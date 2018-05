Vidal colpisce ancora: sfregia Ronaldo su Instagram

Arturo Vidal, costretto a vedere davanti alla tv Real Madrid-Bayern Monaco per colpa di un infortunio, si è scagliato due volte contro l'arbitro su Instagram, come abbiamo testimoniato ieri, e una contro Cristiano Ronaldo. Il cileno ha preso in prestito un fotomontaggio creato prima della semifinale di Champions League, paragonata a una sfida epica stile Avengers, e oscurato la faccia del portoghese con una emoji offensiva. Ovviamente sui social è esplosa la rabbia dei tifosi blancos.