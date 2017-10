Champions League United, Mourinho in ansia: Pogba deve operarsi?

Manchester United in ansia per Pogba. L'infortunio del centrocampista ex Juve è ormai diventato un giallo: il club non ha mai fatto chiarezza né sul tipo di ko riportato dal francese a contro il Basilea, né sui tempi di recupero. Stando a quanto scrive "L'Equipe", che cita il chirurgo finlandese Sakari Orava (che ha recentemente operato Ousmane Dembelé), Pogba avrebbe riportato una lesione al bicipite femorale "che può essere curata senza intervento chirurgico", ma sempre secondo Orava, un'operazione potrebbe essere alla fine la soluzione migliore "e una decisione verrà presa la prossima settimana".