Champions League Tutta un'altra Juve rispetto al 2015: adesso non è più sfavorita...

La Juventus che si è qualificata per la finale di Champions League di Cardiff è molto diversa da quella che raggiunse lo stesso risultato nella stagione 2014/15 (prima di soccombere con il Barcellona). Non soltanto negli uomini ma anche nel percorso europeo. Due anni fa i bianconeri persero 2 partite nel girone e subirono 7 reti. Davvero tante se si pensa che la formazione attuale ne ha incassate soltanto 3. Inoltre i Campioni d'Italia in questa edizione non hanno mai perso realizzando anche cinque gol in più rispetto alla prima Juve di Allegri. Oltre i numeri confortanti c'è di più. Il club di Corso Galileo Ferraris sembra infatti aver fatto il definitivo salto di qualità al di fuori dei confini nazionali soprattutto dal punto di vista della mentalità, come ha evidenziato Marchisio al termine della sfida con il Monaco. Se a Berlino tutti i favori del pronostico o quasi erano dalla parte del Barcellona di Luis Enrique, adesso qualsiasi sarà l'avversario (molto probabile il Real Madrid), adesso la situazione appare notevolmente diversa: la Juventus, lo ha detto Allegri, ha "molte possibilità di vincere".