Champions League Sporting-Barcellona, Messi "provocato" dai tifosi

Doppia provocazione per Leo Messi durante Sporting Lisbona-Barcellona. Prima della partita, i tifosi portoghesi hanno srotolato una coreografia che ritraeva Cristiano Ronaldo con la scritta "Best of the world", come chiara provocazione a Messi. Nel corso della partita, a metà secondo tempo, un invasore di campo entra per abbracciare Messi e si inchina di fronte a lui. Appena il ragazzo esce dal campo, tutto lo stadio intona cori per Cristiano Ronaldo. Non è un caso che il tutto sia accaduto nello stadio in cui CR7 ha mosso i primi passi della carriera.