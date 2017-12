Champions League Sorteggi Champions, i numeri anticipano l'esito

Le ultime due spettacolari notti di Champions hanno stabilito le griglie di partenza dei sorteggi in programma lunedì prossimo a Nyon (in diretta alle 12.00 su Premium Sport) e la competizione è pronta a entrare nel vivo. C'è grande attesa per conoscere gli accoppiamenti degli ottavi (ricordando che: 1) non saranno possibili incroci tra squadre della stessa nazione, 2) non saranno possibili incroci tra squadre provenienti dallo stesso girone), ma chi non volesse aspettare fino a lunedì potrebbe dare un'occhiata a questa tabella del nostro Andersinho Marques e farsi già un'idea di quanto potrebbe accadere. Sembra scontato che la Juve affronterà un'inglese, mentre per la Roma c'è lo spauracchio Real Madrid: Barcellona-Chelsea ha quasi il 50% di possibilità...