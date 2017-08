Champions League Siviglia, l'Istanbul Basaksehir ti provoca...

"Siviglia, non volete vincere di nuovo l'Europa League?". L'Istanbul Basaksehir, all'esordio nei playoff di Champions, "provoca" gli andalusi su Twitter prima del doppio confronto che li vedrà gli uni contro gli altri, pubblicando anche le foto dei 5 precedenti trionfi nella competizione "minore" ottenuti dagli spagnoli. La risposta non si è fatta attendere: "No, grazie: ne abbiamo già tante. Meglio che la vinciate voi per la prima volta". Chi fallisce l'accesso alla Champions, è noto, "retrocede" in Europa League: toccherà di sicuro a una delle due squadre,