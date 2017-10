Champions League Sarri-Guardiola, terzo tempo dopo City-Napoli

"Grande squadra allenata da un grande tecnico", "Il primo allenatore che lascia un segno nel calcio dopo Sacchi". Prima di Manchester City-Napoli solo complimenti a vicenda tra Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Poi il campo ha detto 2-1 per gli inglesi ma a fine partita, come mostrato dall'account Twitter azzurro, i due allenatori si sono soffermati per una sorta di terzo tempo in cui si sono fatti i complimenti dandosi appuntamento per la sfida di ritorno al San Paolo.