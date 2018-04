Roma, sul sito in vendita i biglietti per la sfida con il Liverpool già da ieri...

Piccolo errore sul sito ufficiale della Roma. Nella giornata di ieri, come mostra la foto pubblicata dal Tempo, nella sezione cambio utilizzatore per pochissimi minuti sono stati messi in vendita i biglietti della semifinale Champions contro il Liverpool. Ma i giallorossi non sapevano ancora chi avrebbero affrontato perché il sorteggio si è tenuto oggi . Evidentemente, come sottolinea il quotidiano romano, erano in corso delle prove tecniche: prove tecniche profetiche perché i capitolini hanno effettivamente pescato i Reds...