Champions League Roma, ringraziamenti ai club italiani

Lezione di stile da parte della Roma: dopo i complimenti ricevuti sui social da tutta Italia per l'impresa in Champions, il club ha risposto su Twitter: "Grazie da tutta l’AS Roma ai club e ai tifosi italiani che ci hanno inviato le congratulazioni per il successo di ieri. E stasera in bocca al lupo alla Juventus!".