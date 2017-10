Champions League Roma, Manolas: sospetto stiramento, salta il Chelsea

La Roma perde un altro pezzo importante della sua rosa: Kostas Manolas si è procurato uno stiramento all'adduttore sinistro e salterà la sfida col Chelsea di mercoledì sera a meno di sorprendenti miracoli. È il dodicesimo infortunio muscolare per la Roma, alcuni - come precisato da Eusebio Di Francesco - dovuti a problemi avuti con le rispettive nazionali o precedenti all'arrivo in giallorosso (Karsdorp, Schick): prima del difensore greco si erano fermati anche Peres, Nura, Moreno, Schick (per 2 volte), Karsdorp, Perotti, Defrel, Strootman, El Shaarawy e Pellegrini.