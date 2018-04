Champions League Roma-Liverpool, biglietti di Curva Sud in vendita a 900 euro

C'è già chi grida allo scandalo. A poche ore dalla notizia del sold-out dell'Olimpico per Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions in programma il 2 maggio, sul web sono in vendita biglietti a prezzi decisamente superiori, che arrivano addirittura a 900 euro per la Curva Sud.