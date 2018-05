Champions League Roma, il tweet è geniale: "Ci sentiamo come Chelsy"

La faccia di Chelsy Davy al matrimonio reale tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle ha fatto il giro del web e del mondo: qualche giorno dopo la Roma la fa propria accompagnandola con una semplice parola. "Mood", stato d'animo. È esattamente come Chelsy che si sentono oggi i tifosi giallorossi: l'ex fidanzata del Principe non poteva essere felice più di tanto nel vedere il suo Harry sposarsi con un'altra e così chiunque tenga alla Roma proverà un sentimento misto tra invidia e tristezza nel vedere la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool, considerando che Di Francesco e i suoi ragazzi ci sono andati davvero vicini sfiorando un'altra clamorosa impresa nella semifinale di ritorno con i Reds. Oltretutto a Kiev c'è anche il suo ex, Salah, che potrebbe contrarre matrimonio con la Coppa delle grandi orecchie proprio nell'anno in cui ha cambiato squadra... Ma se dovesse farcela, la Roma gli farebbe solo i complimenti.