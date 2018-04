Roma-Barça, Cassano visita Totti: "Che coppia!"

"Francé, ti ricordi? Lo abbiamo già fatto". A grandi linee potrebbe essere stato questo quello che, in visita a Trigoria prima della partita dellacontro il, ha detto a. Fantantonio ha fatto visitato il centro di allenamento dei giallorossi e ha passato qualche tempo in compagnia dell'ex capitano e del tecnico, cui i due ex giocatori sicuramente avranno parlato di quella sera del 26 febbraio del 2002, quando i giallorossi travolsero il Barça all'Olimpico 3-0, proprio il risultato che servirebbe per compiere il "" invocato dal tecnico in conferenza stampa. ROMA-BARCELLONA 3-0MARCATORI: 61' Emerson, 74' Montella, 92' TommasiROMA (3-4-3): Antonioli, Zebina, Samuel, Panucci, Cafu, Emerson, Lima, Candela, Totti (87' Cassano), Batistuta (71' Tommasi), Delvecchio (46' Montella). (Pelizzoli, Zago, Aldair, Guigou). Allenatore: Capello.BARCELLONA (4-4-2): Reina, Pujol, De Boer, Christanval, Sergi (78' Xavi), Gerard, Luis Enrique (81' Rochembach), Cocu, Motta (65' Overmars), Rivaldo, Kluivert. (Bonano, Abelardo, Coco, Saviola). Allenatore: Rexach.