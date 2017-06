Champions League Rizzoli, un altro errore: il rigore per il Bayern non c'era

Altro errore in Champions per l'arbitro italiano Rizzoli: dopo quello che fece infuriare il Dortmund nella gara d'andata degli ottavi col Benfica, ecco quello assegnato al Bayern per presunto mani di Carvajal nella sfida col Real. Il direttore di gara bolognese è finito nel mirino anche in Italia, per aver annullato il gol regolare a Pjanic in Milan-Juventus e per una serie di episodi in Juventus-Inter.