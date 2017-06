Champions League Rivincita con il Liverpool: Milan, 10 anni fa l'ultima Champions

Esattamente 10 anni fa, il 23 maggio 2007, il Milan conquistava la settima e ultima Champions League della sua storia. Nella finale di Atene i rossoneri di Ancelotti si presero la rivincita con il Liverpool, dopo l'atroce beffa di Istanbul nel 2005, vincendo 2-1 grazie alla doppietta di Pippo Inzaghi. Sembra passato un secolo: il club di via Aldo Rossi si è qualificato per i preliminari di Europa League ma sogna di rientrare nella coppa più prestigiosa già dalla prossima stagione per provare a ripetere i fasti di un tempo in campo internazionale.