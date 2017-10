Champions League Real, tegola Bale: starà fuori un mese

Un altro infortunio. L'ennesimo di questo periodo (Belotti, Ribery, Morata, Pjanic ecc.) e l'ennesimo della carriera per Gareth Bale, che negli ultimi mesi è stato costretto a vedere le gare del suo Real Madrid (e del Galles) soprattutto dalla tribuna o, come in occasione della finale di Cardiff, per gran parte dalla panchina. Una brutta tegola per Zidane, che perderà l'ex Tottenham per un mese (problema muscolare alla coscia destra), ma forse soprattutto per il Galles, attualmente al secondo posto nel girone di qualificazione a Russia 2018 a 4 punti dalla Serbia capolista, che dovrà rinunciare al suo giocatore migliore nelle due decisive sfide con Georgia e Irlanda.