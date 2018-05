Champions League Real Madrid, Zidane: "Ronaldo giocherà la finale di Champions"

"Giocheranno tutti la finale, te lo dico io". Zinedine Zidane dà la buona novella in conferenza stampa. È la vigilia del recupero di Liga tra Real Madrid e Siviglia, ma l'attenzione è tutta per la finale di Champions contro il Liverpool di sabato 26 maggio e per l'infortunio alla caviglia destra rimediato da Cristiano Ronaldo nel Clasico contro il Barcellona. "È quello che starà fuori più a lungo - spiega il tecnico riferendosi anche ai problemi di Isco e Carvajal - semplicemente perché si è appena fatto male. Ma già cammina bene. Al 150% saranno tutti disponibili per la finale".