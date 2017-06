Champions League Real Madrid, torna l'intesa Ronaldo-Zidane

Dopo la delusione per la sostituzione maldigerita al 72' della sfida in Liga contro il Las Palmas, torna il sereno tra Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane. Al 17' della partita contro il Borussia Dortmund (poi finita 2-2) il portoghese ha aperto le marcature per il Real Madrid e ne ha approfittato per andare a salutare il tecnico francese: un gesto più coreografico che emozionante, ma utile a riportare serenità nell'ambiente.