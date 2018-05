Champions League Real Madrid, Ronaldo ci sarà in finale di Champions

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo nella finale di Champions League contro il Liverpool il prossimo 26 maggio a Kiev. La distorsione alla caviglia riportata nel corso del Clasico con il Barcellona è di live entità e il fuoriclasse del Real Madrid, in gol al Camp Nou, dovrebbe stare fermo soltanto una settimana. Sarà out per due gare (Siviglia e Celta Vigo) e rientrerà per l'ultima di Liga a Villarreal.