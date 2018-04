Real Madrid, Nacho ko: niente Juventus

Mentre Allegri riabbraccia Bernardeschi e Alex Sandro e resta in attesa di conoscere le condizioni di Mario Mandzukic , Zidane perdere una pedina importante del proprio scacchiere in vista della sfida di martedì contro la Juventus (diretta tv su Premium Sport HD). Per la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League, infatti, il tecnico francese non conterà su Nacho Fernández, difensore classe 1990 che si è infortunato nella gara vinta dai Blancos sul campo del Las Palmas. Il giocatore, al primo infortunio in carriera, è uscito scuro in volto e in panchina si è anche fatto scappare qualche lacrima: il problema alla coscia destra non ha comunque impedito a Zidane di convocarlo per lo Stadium per fare gruppo.