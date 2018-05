Champions League Real Madrid-Liverpool, infortunio alla spalla per Salah: "Mondiale a rischio"

La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30' a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L'attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, visibilmente dolorante. L'ex Roma era rimasto vittima tre minuti prima di un duro contrasto di gioco con Sergio Ramos, difensore del Real Madrid. Il campione egiziano ha provato a rimanere in campo, ma poi ha dovuto arrendersi ed è uscito piangendo con il compagno, e amico, Manè che cercava di consolarlo. Al suo posto è entrato Lallana. A questo punto la presenza di Salah al Mondiale è a rischio: "clavicola o spalla rotta" secondo Klopp. Sette minuti più tardi, al 37', è stato costretto a uscire per un problema muscolare (dopo un colpo di tacco) anche Carvajal: il difensore è uscito piangendo. Già nella finale del 2016 a San Siro contro l'Atletico era andato ko sempre per infortunio e aveva saltato gli Europei. Ora lo spagnolo potrebbe dire addio ai Mondiali perché dallo staff medico dei blancos filtra l'ipotesi di uno strappo o una lesione al bicipite femorale...