La vittoria contro la Juventus in Champions League elimina quello che sembrava l'avversario più pericolo per la corsa al Pallone d'Oro: Buffon abdica e Cristiano Ronaldo vola verso il quinto trofeo personale (mentre sono 23 quelli di squadra in carriera). Ecco tutti i numeri monstre del portoghese, che stasera ha toccato quota 600 gol in carriera.