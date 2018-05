Champions League Real Madrid-Bayern, Ulreich resta da solo in campo al Bernabeu

Sven Ulreich ha giocato titolare tutta la stagione al Bayern a causa dell'infortunio di Manuel Neuer e ha commesso l'errore più grave nel momento meno opportuno, regalando al Real Madrid il gol del 2-1 nel ritorno della semifinale di Champions. Bastava questo a fargli guadagnare la ribalta internazionale, ma ora è anche una sua foto a fare il giro del mondo: lo ritrae solo in campo, seduto una decina di metri fuori dalla propria area di rigore, lì dove molto probabilmente aveva seguito l'ultima azione d'attacco dei suoi compagni. L'istantanea è stata scattata quando tutti i giocatori avevano già imboccato il tunnel degli spogliatoi. E il portiere tedesco non ce l'ha fatta a seguirli. "Non ci sono parole per descrivere quanto sia deluso per l'eliminazione dalla Champions - ha scritto su Instagram - Volevamo assolutamente andare in finale e abbiamo fatto il nostro meglio, poi c'è stato questo mio errore. Non me lo so spiegare, mi dispiace per la squadra e i tifosi".