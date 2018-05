Champions League Real Madrid, 600mila euro a testa in caso di vittoria della Champions

Terza finale di Champions League in tre anni per il Real Madrid, Florentino Perez gongola e coccola i suoi giocatori. Marca svela che in caso di vittoria a Kiev contro il Liverpool il numero uno dei Blancos verserà nelle casse di ogni singolo giocatore della rosa, da Hakimi a Cristiano Ronaldo, la bellezza di 600mila euro. Una motivazione extra per i calciatori, ma non l'unica, perché il presidente spagnolo dopo i trionfi è solito anche fare un prezioso regalo ai suoi: l'anno scorso fu un Rolex Submariner Date, un orologio da 24mila euro (pagato però 14mila visto l'ordine di trenta unità) personalizzato con la scritta 'Duodecima'.