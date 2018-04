Il dubbio rigore assegnato alnel finale della gara con laha mandato su tutte le furie Agnelli Buffon , ma non chi aveva scommesso sullo 0-3. No, non siamo impazziti, ma la, visto il modo in cui è maturato l'1-3, ha deciso di rimborsare tutti quelli che avevano puntato sulla vittoria dei bianconeri per 3-0. Ecco l'annuncio della casa di scommesse.