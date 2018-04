Real-Juve, "Oliver condizionato dal contatto con Hart"

Il giorno dopo il caos del Barnabeu il nostro uomo, dà una chiave di lettura originale e interessante su cosa possa aver spinto l'arbitroa comportarsi come ha fatto nel concitato finale di: "Bisogna tenere presente che Oliver arriva a questa partita dopo aver avuto un contatto fisico conin una gara di, un vero e proprio testa a testa, ma non prende provvedimenti.Ecco, il buon senso tanto invocato che avrebbe potuto usare l'arbitro ieri non è applicabile all'episodio del rigore, se è rigore bisogna fischiarlo e basta, però almeno poteva provare a farlo parare aL'espulsione ci sta, ci mancherebbe, ma se proprio dobbiamo invocare il buon senso, siamo al 93' di una partita chiave, quello è un monumento del calcio, poteva dargli solo il giallo. Con Hart è andato testa a testa e non ha preso provvedimenti, probabilmente non è arrivato tranquillo a quel tipo di decisione, ricordiamo che è il 93' anche per l'arbitro..."