Real-Juve, la sentenza di Cesari: "Rigore inesistente"

Il nostro Graziano Cesari analizza l'episodio chiave di: "Questa nostra immagine dalla visuale dell'arbitro d'area dimostra che Benatia col piede sinistro tocca nettamente il pallone, quindi non ci può assolutamente essere fallo. Il direttore di gara centrale non può vedere l'intervento, presume di vedere il fallo perché i corpi gli occultano la visuale. È una presunzione di colpevolezza che non può esistere, doveva chiedere al suo assistente come chiedevano i giocatori della Juve".