Champions League Real-Atletico, valido il gol di CR7

Decimo minuto di Real-Atletico: Sergio Ramos crossa, Cristiano Ronaldo è oltre i difensori, la difesa dei colchoneros respinge, pallone a Carvajal che rimette in mezzo e consente al portoghese di segnare. Così Graziano Cesari: "La prima posizione di CR7 non era da punire perché non interferisce con il difensore, permettendogli un rinvio pulito: poi parte una nuova azione e a quel punto il portoghese è in posizione regolare". Al 16' cross di Marcelo, Savic respinge di braccio ma è attaccato al corpo. Sul finire del primo tempo, gomitata di Ramos su Lucas, era almeno da giallo. Al 63' Isco - già ammonito - rischia il rosso per un brutto intervento su Koke: poi Zidane lo sostituirà.