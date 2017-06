Champions League Re Mida Zidane nella storia: 5 trionfi in un anno e mezzo

Chiamato a sostituire Benitez sulla panchina del Real Madrid il 4 gennaio 2016, Zinedine Zidane ha vinto tutto in un anno e mezzo entrando di diritto nella storia dei blancos e non solo. Zizou è riuscito nell'impresa di vincere 2 champions consecutive oltre a una supercoppa europea (2016), un mondiale per Club (2016) e una Liga (2017). 5 trofei per unvero e proprio Re Mida del pallone. Alla faccia di quanti nutrivano dubbi sulle capacità di Zidane...