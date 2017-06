Champions League Ranieri out, l'Inghilterra di nuovo ai piedi del Leicester

Terza vittoria in fila dall'addio di Ranieri, rimonta sul Siviglia e storica qualificazione ai quarti di Champions: l'Inghilterra riscopre la favola Leicester. “Craig Shakespeare ha accompagnato il Leicester in una delle più importanti notti della sua storia” è il titolo scelto dal The Guardian, mentre The Independent apre con “Un classico shakespeariano evidenzia i progressi di un Leicester epico”. Il The Times parla di storia fantastica (“Il Leicester è tornato nella Terra della Fantasia”), mentre il The Sun esalta Schmeichel: “La parata dell’eroe Schmeichel proietta il Leicester verso il sogno”. Più romantico il Daily Mirror: ”Il Leicester prova a scrivere il capitolo finale della più incredibile storia del calcio moderno”. Venerdì i sorteggi di Nyon: “Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Dortmund e… Leicester!”, titola incredulo il Daily Mail. La favola non finisce qui…